Valentina Barbieri la comica del Gialappa Show ricoverata | una settimana difficile e l’abbraccio dei fan Ecco come sta

Ilgiornale.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Valentina Barbieri, imitatrice e volto emergente del Gialappa Show, ha fatto preoccupare i suoi numerosi follower dopo aver pubblicato sui social una foto scattata dal letto di un ospedale. L’immagine, accompagnata da un lungo messaggio, ha rivelato che l’artista sta affrontando un periodo complicato dal punto di vista della salute, a causa di mesi segnati da un forte carico emotivo e professionale. La 30enne, diventata popolare inizialmente su TikTok grazie alle imitazioni di personaggi come Chiara Ferragni, Giulia De Lellis e Michelle Hunziker, ha spiegato ai fan di essersi dovuta fermare per un malore che l’ha costretta al ricovero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

