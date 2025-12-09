Valanga di foto dei lettori | l' indirizzo mail a cui continuare a mandarli

L'entusiasmo per la nostra iniziativa, il "Presepe pride", non accenna a diminuire. Stiamo ricevendo tantissime foto delle statuine dei nostri lettori, a conferma del fatto che, nonostante i proclami di certe parti politiche progressiste che vogliono gettare alle ortiche i nostri valori, le radici delle tradizioni tra gli italiani sono profonde e ancora molto vive. Quasi ogni giorno, sulle nostre colonne, pubblichiamo articoli riguardo a presepi spostati dai palazzi del potere, di Gesù bambini e santi donne, di vandalismo contro gli allestimenti o di cancellazione di quest'usanza nel nome di un'integrazione che sa sempre di più di sottomissione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

