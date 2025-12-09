Vai a lavare piatti | insulti sessisti all’arbitra E il pubblico si scaglia contro il tifoso | Video

Ilfattoquotidiano.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vai a lavare i piatti “. A urlarlo è stato uno spettatore allarbitra Arianna Quadro durante il match di calcio tra Moncalieri Women e Pro Palazzolo, valido per gli ottavi di Coppa Italia di Serie C femminile. L’episodio è stato ripreso da una diretta della partita e diffusa da Piemonte Sport, in cui si sente l’espressione sessista, ma anche la reazione del pubblico presente, con gli spettatori che hanno cominciato a inveire contro lo spettatore. Il protagonista sarebbe un tifoso della Pro Palazzolo, squadra di Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia. In una nota il Moncalieri Women ha condannato il gesto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

