Vai a lavare piatti | insulti sessisti all’arbitra E il pubblico si scaglia contro il tifoso | Video

“ Vai a lavare i piatti “. A urlarlo è stato uno spettatore all’arbitra Arianna Quadro durante il match di calcio tra Moncalieri Women e Pro Palazzolo, valido per gli ottavi di Coppa Italia di Serie C femminile. L’episodio è stato ripreso da una diretta della partita e diffusa da Piemonte Sport, in cui si sente l’espressione sessista, ma anche la reazione del pubblico presente, con gli spettatori che hanno cominciato a inveire contro lo spettatore. Il protagonista sarebbe un tifoso della Pro Palazzolo, squadra di Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia. In una nota il Moncalieri Women ha condannato il gesto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

