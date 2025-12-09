Vai a lavare i piatti | offese sessiste a un' arbitra durante Moncalieri-Pro Palazzolo

Durante la partita di Coppa Italia femminile tra Moncalieri e Pro Palazzolo, un episodio di insulti sessisti rivolti a un’arbitra ha scosso l’evento sportivo, causando tensioni e discussioni. L'episodio si è verificato sugli spalti e ha attirato l’attenzione sull’importanza di rispettare tutte le protagoniste del calcio femminile.

Un insulto sessista urlato dagli spalti ha rovinato la partita di Coppa Italia femminile tra Moncalieri e Pro Palazzolo, finita 4-3. A pronunciarlo non è stato un tifoso qualunque, ma un magazziniere tesserato per la squadra maschile del Palazzolo, presente allo stadio come semplice spettatore: «Vai a casa a lavare i piatti», ha gridato all’ arbitra Arianna Quadro, intorno alla mezz’ora della. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - “Vai a lavare i piatti”: offese sessiste a un'arbitra durante Moncalieri-Pro Palazzolo

Stanco di lavare piatti a mano? Questa lavastoviglie fa il lavoro al posto tuo ed è in super offerta

Nascosta per 11 giorni, l'amico Dragos: «Io e Tatiana eravamo d'accordo, chiedo scusa» | Piatti da lavare e la stanza "segreta": la casa

Tatiana e Dragos, la mansarda da 50 metri quadrati: vestiti a terra, cicche e piatti da lavare. Il caso chiuso, nessun reato

"Vai a lavare i piatti", offese sessiste all'arbitra da un tifoso durante la partita di Coppa Italia femminile tra Moncalieri e Pro Palazzolo, finita 4-3 #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

“Vai a lavare i piatti”: l’insulto sessista all’arbitra dal tifoso della Pro Palazzolo calcio milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X

“Vai a lavare i piatti”: offese sessiste a un'arbitra durante Moncalieri-Pro Palazzolo - Un insulto sessista urlato dagli spalti ha rovinato la partita di Coppa Italia femminile tra Moncalieri e Pro Palazzolo , finita 4- Segnala msn.com