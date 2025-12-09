Vai a lavare i piatti l’insulto sessista dalla tribuna contro l’arbitra Arianna Quadro Come ha reagito il pubblico – Il video

Durante una partita di Coppa Italia di Serie C femminile, un tifoso ha rivolto un insulto sessista all’arbitra Arianna Quadro, urlandole «Vai a casa a lavare i piatti». L'episodio ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, sottolineando ancora una volta le sfide legate al rispetto e alla parità nel calcio femminile.

«Vai a casa a lavare i piatti». È questa la frase, urlata da un tifoso della Pro Palazzolo al 28’ del primo tempo, a segnare la partita di Coppa Italia di Serie C femminile tra Moncalieri Women e Pro Palazzolo più dei sette gol messi in campo. L’arbitra, Arianna Quadro, 26 anni, della sezione AIA di Pinerolo, stava dirigendo l’incontro quando dalla tribuna è partito l’insulto sessista, proseguito poi con un identico secondo urlo: «Ascolta bene: vai a casa a lavare i piatti». La reazione del pubblico all’insulto contro Arianna Quadro. Il resto del pubblico non è rimasto in silenzio: nel video si sentono chiaramente fischi, mormorii di dissenso e persino qualcuno che invita la direttrice di gara a prendere nota dell’accaduto. 🔗 Leggi su Open.online

