Va chiarito se l' attività dei laboratori di analisi degli ospedali di Vaio e Santa Maria subirà una riduzione

La riorganizzazione dell'Ausl di Parma ha suscitato preoccupazioni riguardo al futuro dei laboratori di analisi degli ospedali di Vaio e Santa Maria di Borgo Val di Taro. È necessario un chiarimento ufficiale sulla possibilità di eventuali riduzioni delle attività e sulla possibilità che le analisi siano riservate esclusivamente ai pazienti ricoverati.

