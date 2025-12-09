Va chiarito se l' attività dei laboratori di analisi degli ospedali di Vaio e Santa Maria subirà una riduzione
La riorganizzazione dell'Ausl di Parma ha suscitato preoccupazioni riguardo al futuro dei laboratori di analisi degli ospedali di Vaio e Santa Maria di Borgo Val di Taro. È necessario un chiarimento ufficiale sulla possibilità di eventuali riduzioni delle attività e sulla possibilità che le analisi siano riservate esclusivamente ai pazienti ricoverati.
La giunta chiarisca se, con la programmata riorganizzazione dell'Ausl di Parma, l'attività dei laboratori analisi di patologia clinica degli ospedali di Vaio e Santa Maria di Borgo Val di Taro, nel parmense, subirà una riduzione e se le analisi saranno effettuate per i soli pazienti ricoverati.A. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
