Milano, 9 dicembre 2025 – Nel corso delle festività del Natale in molti applicano la regola “buy now, pay later” (compra subito, paga dopo) ricorrendo con più frequenza rispetto ad altri periodi dell’anno al credito al consumo attraverso prestiti personali, dilazioni di pagamento, e rateizzazioni per acquistare pacchetti vacanze oppure per fare i regali. Questo, come purtroppo tradizionalmente avviene, fa aumentare il rischio di usura. Nelle settimane che precedono il 25 dicembre, infatti, molte famiglie italiane ricorrono, per far fronte alle spese legate ai regali e ai consumi natalizi. L’incremento delle spese coinvolge anche gli artigiani e i piccoli commercianti che, a differenza dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, non dispongono né di entrate certe né della tredicesima mensilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Usura, c’è una brutta sorpresa sotto l’albero di Natale