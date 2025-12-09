Usanze e tradizioni romagnole nelle pagine di Radames Garoia

Radames Garoia presenta il suo libro ‘Sfogliando il calendario, usanze e tradizioni di Romagna dimenticate’, un viaggio tra le antiche usanze della regione. L'incontro di giovedì alle 20 offrirà l’opportunità di scoprire e riscoprire le tradizioni romagnole tramandate nel tempo e spesso dimenticate.

Il libro di Radames Garoia ‘ Sfogliando il calendario, usanze e tradizioni di Romagna dimenticate ’ sarà al centro dell’incontro di giovedì, alle 20.45, alla sede dell’ Auser di Forlimpopoli in via Ho Chi Min 28. Con l’autore (nella foto) interverranno Gabriele Zelli, curatore della prefazione del volume, e Nivalda Raffoni, che leggerà alcune poesie e racconti tratti dalla pubblicazione. Durante la serata, organizzata in collaborazione con l’ Istituto ‘Friedrich Schürr’ di S. Stefano, Daniela e Leonardo Vallicelli eseguiranno intermezzi musicali attingendo da un vasto repertorio di brani legati alla tradizione melodica, agli anni 60, alle canzoni popolari e al liscio romagnolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Usanze e tradizioni romagnole nelle pagine di Radames Garoia

Approfondisci con queste news

? L’evoluzione della ricorrenza nei secoli e le tradizioni che hanno dato vita alle usanze dell’8 dicembre in Italia Leggi l'articolo #Immacolata - facebook.com Vai su Facebook

#Venezia 11 Novembre, SAN MARTINO? La CULTURA e le TRADIZIONI sono molto più di semplici usanze: sono le radici profonde che ci tengono saldi, anche quando tutto intorno cambia. Anche la festa di #SanMartino è un simbolo di questo legame co Vai su X

Usanze e tradizioni romagnole nelle pagine di Radames Garoia - Il libro di Radames Garoia ‘Sfogliando il calendario, usanze e tradizioni di Romagna dimenticate’ sarà al centro dell’incontro di ... Come scrive msn.com