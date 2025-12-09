Usanze e tradizioni romagnole nelle pagine di Radames Garoia

Radames Garoia presenta il suo libro ‘Sfogliando il calendario, usanze e tradizioni di Romagna dimenticate’, un viaggio tra le antiche usanze della regione. L'incontro di giovedì alle 20 offrirà l’opportunità di scoprire e riscoprire le tradizioni romagnole tramandate nel tempo e spesso dimenticate.

Il libro di Radames Garoia ‘ Sfogliando il calendario, usanze e tradizioni di Romagna dimenticate ’ sarà al centro dell’incontro di giovedì, alle 20.45, alla sede dell’ Auser di Forlimpopoli in via Ho Chi Min 28. Con l’autore (nella foto) interverranno Gabriele Zelli, curatore della prefazione del volume, e Nivalda Raffoni, che leggerà alcune poesie e racconti tratti dalla pubblicazione. Durante la serata, organizzata in collaborazione con l’ Istituto ‘Friedrich Schürr’ di S. Stefano, Daniela e Leonardo Vallicelli eseguiranno intermezzi musicali attingendo da un vasto repertorio di brani legati alla tradizione melodica, agli anni 60, alle canzoni popolari e al liscio romagnolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

