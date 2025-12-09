Usa il National Defence Act il freno al ritiro dall’Europa

Roma, 9 dic. (askanews) – Va al voto in settimana negli Usa Il National Defense Authorization Act (NDAA), la legge annuale del Congresso degli Stati Uniti che stabilisce le politiche, autorizza le spese e fissa le priorità per il Dipartimento della Difesa. E’i un documento cruciale che plasma la postura militare, di sicurezza e di politica estera americana per l’anno a venire. Il testo del NDAA per l’anno fiscale 2026, pubblicato domenica sera, è frutto di un compromesso bipartisan e pronto per il voto finale. E mette nero su bianco posizioni ‘di compromesso’ su capitoli cruciali come la presenza militare in Europa, introducendo un limite al possibile ridimensionamento del numero di militari stazionati o schierati sul Vecchio Continente, una sorta di freno di emergenza rispetto alle tentazioni di ritiro dall’Europa che sembrano coltivate da Donald Trump e soprattutto dal suo entourage MAGA, il vicepresidente J. 🔗 Leggi su Ildenaro.it