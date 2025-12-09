Us Città di Fasano | esonerato il tecnico Luigi Agnelli e il suo vice
FASANO - L’Us Città di Fasano comunica di aver sollevato dal proprio incarico il tecnico Luigi Agnelli e il suo vice Vittorio Triarico. La dirigenza del ringrazia sentitamente mister Agnelli e mister Triarico per la professionalità dimostrata, l’impegno quotidiano ed il valore umano e tecnico. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
