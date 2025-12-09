Us Città di Fasano | esonerati il tecnico Luigi Agnelli e il suo vice
FASANO - L’Us Città di Fasano comunica di aver sollevato dal proprio incarico il tecnico Luigi Agnelli e il suo vice Vittorio Triarico. La dirigenza del ringrazia sentitamente mister Agnelli e mister Triarico per la professionalità dimostrata, l’impegno quotidiano ed il valore umano e tecnico. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
U.S. Città di Fasano - facebook.com Vai su Facebook
Chi è la compagna attuale di Pago? Dopo infiniti tira e molla, c’è sempre Serena Enardu metropolitanmagazine
F1, Carlos Sainz: “Contento dei miei risultati in Williams. Ferrari? A qualcuno mancherò” oasport.it
Baronissi accende il Natale: inaugurato il programma “Vivi Baronissi – Natale 2025/2026” anteprima24.it
Maniago, frontale tra auto e corriera: morto guidatore della vettura, aveva la patente sospesa per sorpasso ... ildifforme.it
Lo schermo del telefono si è rotto? Il trucco casalingo che lo ripara in un attimo (e gratis) screenworld.it
ChatGPT 5 condiviso: il regalo tech dell’anno a soli 5,75€ al mese pantareinews.com
Atropia recensione alia shawkat conduce una satira di guerra coinvolgente ma sbaglia il messaggio principale jumptheshark.it
F1, Carlos Sainz: “Contento dei miei risultati in Williams. Ferrari? A qualcuno mancherò” oasport.it
Baronissi accende il Natale: inaugurato il programma “Vivi Baronissi – Natale 2025/2026” anteprima24.it
Maniago, frontale tra auto e corriera: morto guidatore della vettura, aveva la patente sospesa per sorpasso ... ildifforme.it
Lo schermo del telefono si è rotto? Il trucco casalingo che lo ripara in un attimo (e gratis) screenworld.it
ChatGPT 5 condiviso: il regalo tech dell’anno a soli 5,75€ al mese pantareinews.com
Atropia recensione alia shawkat conduce una satira di guerra coinvolgente ma sbaglia il messaggio principale jumptheshark.it