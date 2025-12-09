Urbino la vittoria nel derby è tutta da godere Ma l’impresa l’ha fatta Gastone Mariotti

Nel derby di Urbino, la vittoria ha portato grande entusiasmo, ma l'impresa è stata firmata da Gastone Mariotti. La penultima giornata del girone d’andata si è conclusa con un equilibro di pareggi, mentre tutte le vittorie sono arrivate tra le mura domestiche, sottolineando l'importanza del fattore casa in questa fase della stagione.

La penultima giornata del girone d'andata ha visto prevalere il segno di parità (5). Tutte casalinghe le 3 vittorie. Al primo posto c'è sempre la Fermana, ma la classifica rimane corta e fluida con 9 squadre raggruppate nell'arco di 5 punti e tra queste ci sono le 4 provinciali. Il personaggio. Con una trentennale carriera alle spalle tra cui Fossombrone, Atletico Gallo e altre l'ultimo capolavoro di mister Gastone Mariotti (classe 1961) è stato quello di aver trainato nel porto della salvezza il Fabriano Cerreto. Ora chiamato lo scorso 13 ottobre a sostituire mister Mobili sta risollevando le sorti del Chiesanuova e la vittoria di domenica contro la capolista Fermana non può non essere considerata un'impresa.

