Urbanistica agguato a Mezzetti | Progetti privati in Consiglio attacco strumentale del Pd

Un confronto acceso sulla gestione urbanistica di Modena ha portato a un presunto agguato politico ai danni della giunta Mezzetti. Il Pd e Avs hanno presentato un maxi-emendamento sulle manifestazioni di interesse, suscitando reazioni e accuse di attacco strumentale. La vicenda evidenzia tensioni e divergenze all’interno del panorama politico locale.

Il Pd ha ordito "un agguato politico" alla giunta Mezzetti. La considerazione è di Modena volta pagina a proposito del maxi-emendamento presentato dai Dem assieme ad Avs sulle sei manifestazioni di interesse approvate. "L’imprevedibile capovolgimento di fronte in Consiglio comunale in cui il Pd ha stravolto la proposta della giunta – rileva Mvp – è una bomba urbanistica che investe importanti aree cittadine, alla Sacca, nella zona dello Zodiaco, per non parlare del buco nero dell’Alcatraz di viale Corassori. Abbiamo assistito a una sorta di agguato politico, ordito dal gruppo Pd che, indossato l’eskimo, ha attaccato Mezzetti ’da sinistra’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Urbanistica, agguato a Mezzetti: "Progetti privati in Consiglio, attacco strumentale del Pd"

