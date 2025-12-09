Urbanismo tattico a Chiaia | nuova vita allo slargo Santa Caterina

L'urbanismo tattico a Chiaia trasforma lo slargo di via Santa Caterina da Siena, inaugurato l’11 dicembre 2025. Un progetto che unisce creatività, comunità e architettura, dando nuova vita a uno spazio simbolico. Questa riqualificazione riflette una Napoli che sperimenta e costruisce il proprio futuro partendo dai dettagli più piccoli, riscoprendo il valore degli spazi pubblici nella rigenerazione urbana.

Creatività, comunità e architettura: un progetto che cambia un quartiere. La riqualificazione dello slargo di Via Santa Caterina da Siena 15, che sarà inaugurata l’11 dicembre 2025, racconta una Napoli che sperimenta, che crea e che costruisce il proprio futuro partendo dai suoi spazi più piccoli ma più simbolici. L’intervento nasce da un workshop di urbanismo tattico promosso da Napolicreativa insieme all’Università Vanvitelli e all’Accademia IUAD, con il sostegno della Regione Campania e dell’Ordine degli Architetti. Un lavoro corale che mette insieme studenti, professionisti e cittadini in un processo che parte dal basso e che punta a rigenerare non solo un luogo, ma anche la relazione tra le persone che lo vivono. 🔗 Leggi su Parlami.eu