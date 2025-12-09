Uomo politico con la medicina nel cuore | Forlì omaggia Franco Rusticali dieci anni dopo la sua morte

Forlitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Medico, portatore di innovazioni, uomo di politica e sindaco per ben due mandati. Ricorre questo dicembre il decimo anniversario della morte di Franco Rusticali, primo cittadino di Forlì dal 1995 al 2004, ma anche primario dell'Unità operativa di Cardiologia dell'ospedale di Forlì dal 1981 al. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

