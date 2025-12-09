Uomo che ha aggredito ariana grande alla premiere di wicked allontanato dal concerto di lady gaga

episodio di disturbo pubblico durante l’anteprima di “Wicked: For Good” a Singapore. Un incidente di natura pubblica si è verificato durante la première di “Wicked: For Good” svoltasi a Singapore, coinvolgendo una figura nota e un componente del pubblico. L’evento ha suscitato attenzione a causa di un comportamento indesiderato di un individuo che ha cercato di avvicinarsi troppo al cast, creando disagio e scompiglio. Il protagonista di questo episodio, noto come Johnson Wen o “Pyjama Man” sui social, è stato riconosciuto colpevole di disturbo pubblico e condannato a nove giorni di detenzione. descrizione dell’incidente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Uomo che ha aggredito ariana grande alla premiere di wicked allontanato dal concerto di lady gaga

Aggredito dal branco con bastoni e bottiglie a Napoli, uomo ricoverato con fratture alla testa

Rapina in strada a Chieri: uomo aggredito con una cintura attorno al collo, poi derubato della catenina

Richiama un uomo che urina su una vetrina: aggredito consigliere comunale

Massimo Giletti aggredito da un ex uomo dei servizi segreti: "Sono i rischi del mestiere" Il giornalista voleva intervistarlo sul caso di Emanuela Orlandi - facebook.com Vai su Facebook

Massimo Giletti aggredito, il conduttore colpito con un pugno da un ex uomo dei servizi segreti Vai su X

Aveva "aggredito" Ariana Grande alla premiere di Wicked 2 e voleva provarci con Lady Gaga: Pyjama Man è stato cacciato - Johnson Wen, l’influencer australiano di 26 anni noto come Pyjama Man, è stato allontanato ... Scrive msn.com