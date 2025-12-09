Uomini-insetto e creature mostruose Marcello Carrà presenta al Libraccio il suo fantasy ' Incubus'
Mercoledì 10 alle 17.30 presso la storica sala dell'Oratorio San Crispino al secondo piano della libreria Libraccio è prevista la presentazione del volume 'Incubus', scritto da Marcello Carrà (nella foto). Dialoga con l'autore Stefania Andreotti.
