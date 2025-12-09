Uomini e Donne | scintille tra Alessio e Gianmaria Flavio finalmente perde la pazienza con le corteggiatrici

Nella puntata: Gemma frena con Gianni, Alessio accusa Jole e litiga con Gianmaria. Sul Trono Classico, Flavio Ubirti è esasperato dal comportamento altalenante delle sue corteggiatrici. La puntata di oggi, 9 dicembre, di Uomini e Donne è stata dominata da tensioni, chiarimenti mancati e colpi di scena sia nel parterre Over sia nel Trono Classico. Dalle incertezze di Gemma alle accuse incrociate tra Alessio, Jole e Gianmaria, fino allo sfogo di Flavio Ubirti contro le sue corteggiatrici, lo studio si è acceso di discussioni, delusioni e decisioni drastiche. Trono Over, scontro acceso: Alessio Pilli Stella, Jole e. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

