Uomini e Donne anticipazioni | Flavio annuncia che la scelta è vicina Ciro Solimene balla con Elisa

Nelle anticipazioni di Uomini e Donne, Flavio si avvicina alla decisione finale, annunciando che la scelta è prossima. Nel frattempo, Ciro Solimene si diverte ballando con Elisa, mentre Flavio trascorre una giornata con Nicole e Martina, cercando di capire meglio le sue corteggiatrici prima di compiere la scelta definitiva.

Flavio vuole capire meglio Nicole e Martina trascorrendo con loro un'intera giornata prima di decidere chi sarà la scelta finale. Ciro continua la conoscenza con Elisa e Alessia, tra balli e chiarimenti su presunti flirt passati. Oggi, 9 dicembre, nuova registrazione di Uomini e Donne ricca di colpi di scena. Flavio si prepara alla scelta tra Nicole e Martina, trascorrendo una giornata con entrambe per conoscere meglio le loro vite. Intanto, Ciro Solimeno muove i primi passi sul trono e il trono over non manca di emozioni: Gemma, Mario, Sabrina e Carlo vivono momenti intensi tra dubbi, litigi e nuove conoscenze.

