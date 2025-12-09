Uomini e Donne anticipazioni discussa coppia ritorna | è rottura

La registrazione di Uomini e Donne del 9 dicembre 2025 si preannunciano calde. A poche settimane da un addio romantico, una coppia del trono over torna in studio da separata, con un bagaglio di domande irrisolte e tanti sguardi addosso. L'anticipazione arriva dai social dei diretti interessati, tra foto in viaggio verso Roma e messaggi che suonano come un nuovo inizio. Chi ha seguito la stagione sa già che si tratta di una storia nata di fretta e finita ancora più in fretta: ora tocca alle spiegazioni. Ex di U&D torna per Ciro Solimeno? Uomini e Donne, registrazione 9 Dicembre 2025: Rocco Bruno e Cinzia Paolini in studio.

