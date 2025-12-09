Unvier le eccellenze musicali friulane in rassegna
Il recupero e la rielaborazione della lingua e del repertorio musicale friulano accomunano ormai diverse generazioni di musicisti e autori. Ne è ben consapevole l’Ufficio per la Lingua Friulana del Comune di Udine che, in collaborazione con l’associazione culturale Inniò, proporrà due. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
La Normale ha partecipato all’ottava edizione della Giornata delle Eccellenze Universitarie a Parigi, promossa dal Consolato Generale d'Italia a Parigi e dall’Ambasciata d’Italia in Francia. Un appuntamento ormai consolidato, pensato per avvicinare le student - facebook.com Vai su Facebook