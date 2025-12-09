Paura e sconcerto a Tenerife. Quattro persone sono morte e una risulta dispersa dopo che un’onda potente ha trascinato un gruppo di nuotatori in mare mentre “si trovavano in una popolare piscina di acqua salata sulla costa occidentale dell’isola di Tenerife”. Lo hanno riferito le autorità spagnole. Al momento dell’incidente era in vigore un’allerta meteo per mare agitato, e la piscina era chiusa ai bagnanti dal 3 dicembre, secondo quanto riportato dai media locali. Durante le operazioni di soccorso, tre corpi – un uomo di 35 anni, una donna di 55 e un altro uomo di cui non sono state rese note le generalità – sono stati recuperati domenica con l’ausilio di moto d’acqua ed elicotteri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un’onda potente schianta e uccide quattro nuotatori mentre erano in piscina: terrore e paura a Tenerife