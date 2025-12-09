Uno cento mille Belinelli Marco abbraccia Polonara E l’arena si commuove

In un'emozionante serata, Marco Belinelli riceve un omaggio speciale dall’arena, che si riempie di gratitudine e affetto. Il gesto del presidente Massimo Zanetti, con il poster

"Grazie Beli", si legge nel poster che il presidente Massimo Zanetti consegna a Marco Stefano Belinelli. Messaggio semplice, ma diretto ed efficace. I grazie si moltiplicano quasi per magìa. Diventano subito dieci, cento, mille, perché nella Virtus Arena, è un pomeriggio di forti emozioni. E Marco, l’uomo che non tremava se c’era da prendere una tripla, il ragazzo che non cambiava faccia o espressione – quasi fosse un consumato giocatore di poker – quando era sul parquet, ora ha l’occhio lucido. Anzi, gli occhi lucidi. E non è la fatica per aver firmato centinaia di autografi. E’ quel groppo in gola, che non va né su né giù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net