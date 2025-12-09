Università Lumsa inaugurato l' anno accademico 2025 2026
L’Università Lumsa ha ufficialmente aperto l’anno accademico 2025/2026 martedì 9 dicembre, con la partecipazione del Cardinale Pietro Parolin e la benedizione di Papa Leone XIV. L’evento ha segnato un momento importante per l’ateneo, sottolineando il suo ruolo di istituzione educativa e spirituale.
L'Università Lumsa ha inaugurato nella giornata di martedì 9 dicembre l'anno accademico 20252026 che è partito con i saluti del Cardinale Pietro Parolin e la benedizione di Papa Leone XIV. "Inaugurando l'anno accademico di codesto ateneo, Papa Leone XIV rivolge il cordiale e paterno saluto.
L'Università LUMSA e il Centro FIRE (Formazione, Insegnamento, Ricerca, Educazione) organizzano una giornata formativa dedicata alle tecnologie assistive digitali e alle nuove frontiere dell'innovazione per la didattica inclusiva.
È stato siglato oggi il Memorandum of Understanding che segna l'avvio della cooperazione tra la #LUMSA e @ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property). All'incontro per la firma dell'intesa hanno pres
Lumsa, nuovo anno accademico tra criticità e sfide per il futuro - La penalizzazione delle università non statali, i progetti per il futuro, l'Intelligenza Artificiale: i contenuti della inaugurazione 2025/2026 ...
