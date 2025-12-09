Università Lumsa inaugurato l' anno accademico 2025 2026

L’Università Lumsa ha ufficialmente aperto l’anno accademico 2025/2026 martedì 9 dicembre, con la partecipazione del Cardinale Pietro Parolin e la benedizione di Papa Leone XIV. L’evento ha segnato un momento importante per l’ateneo, sottolineando il suo ruolo di istituzione educativa e spirituale.

