Un' isola nel cuore di Livorno | così la Fortezza Vecchia tornerà a essere circondata solo dall' acqua | via ai lavori FOTO
La Fortezza Vecchia si prepara a tornare ai suoi vecchi splendori ovvero completamente circondata dall'acqua. Con la firma dell’atto di concessione a Palazzo Rosciano, l’Autorità di Sistema Portuale ha trasferito alla Porto Immobiliare lo specchio acqueo lungo le mura medicee, dal ponte di Santa. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
