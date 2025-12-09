Un' isola nel cuore di Livorno | così la Fortezza Vecchia tornerà a essere circondata solo dall' acqua | via ai lavori FOTO

Livornotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fortezza Vecchia si prepara a tornare ai suoi vecchi splendori ovvero completamente circondata dall'acqua. Con la firma dell’atto di concessione a Palazzo Rosciano, l’Autorità di Sistema Portuale ha trasferito alla Porto Immobiliare lo specchio acqueo lungo le mura medicee, dal ponte di Santa. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

