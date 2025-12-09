UNISAOrienta Experience | ritorna la tre giorni di orientamento per gli studenti alla futura scelta universitaria
Apre le porte agli studenti e alle studentesse degli Istituti Scolastici Superiori, l'Università degli Studi di Salerno, in occasione delle prime tre giornate di “UNISAOrienta Experience”, il programma di orientamento alla futura scelta universitaria, promosso lungo tutto l’anno dal Centro di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
ORIENTAMENTO AL CAMPUS - DICEMBRE 2025 Il Programma di Orientamento "UnisaOrienta Experience" entra nel vivo per l'anno scolastico 2025-26: il Campus di Fisciano dell'Università degli studi di Salerno accoglierà gli studenti degli Istituti Scolastici d - facebook.com Vai su Facebook
UNISAOrienta Experience: l’Università di Salerno apre le porte alle future matricole per una scelta consapevole - Al via UNISAOrienta Experience all'Università di Salerno: tre giorni di orientamento, incontri con i docenti e focus sulla sostenibilità per gli studenti ... Scrive infocilento.it
