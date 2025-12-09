Unisannio ospita la proiezione del documentario No Other Land per la Giornata dei Diritti Umani
Comunicato Stampa All'iniziativa parteciperà il prof. Angelo Iermano per un approfondimento sui conflitti contemporanei Domani, 10 dicembre, alle ore 18, presso l'Aula Magna del polo didattico di Via delle Puglie, l'Università degli Studi del Sannio ospiterà la proiezione del documentario .
