Union SG–Marsiglia | anteprima probabili formazioni e pronostico della sfida di Champions

Al Lotto Park di Bruxelles va in scena una sfida che pesa tantissimo sulla corsa alla fase a eliminazione diretta della nuova Champions League. Stasera, martedì 9 dicembre 2025 alle ore 20:00, la Union Saint-Gilloise ospita il Marsiglia in un incrocio delicatissimo: le due squadre sono appaiate a 6 punti nella League Phase e cercano lo scatto giusto per restare sopra la “linea” che separa chi andrà avanti da chi resterà fuori. Il momento della Union SG: difesa in ripresa, ma casa “stregata” in Europa. La Union SG arriva a questo appuntamento con sensazioni contrastanti. Da una parte, il morale è risalito dopo il preziosissimo 1-0 sul campo del Galatasaray, primo clean sheet europeo stagionale dopo una serie di partite con troppi gol incassati. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

