UniFg sempre più inclusiva | al via i distributori gratuiti di assorbenti nelle sedi dell' ateneo
L’Università presenta un importante intervento promosso dal Comitato Unico di Garanzia, pensato per rafforzare l’impegno dell’Ateneo nella tutela del benessere femminile e nella promozione della parità di genere. Nell’ambito di questa azione saranno installati quindici distributori gratuiti di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Mercoledì 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, il #dafneunifg ha ospitato il seminario “Placement e inserimento nel mercato del lavoro delle persone con disabilità. Ruolo delle Università e policy nazionali e territ - facebook.com Vai su Facebook
