unicef al via le candidature al premio family friendly workplace 2026

Aperte le candidature al Premio Family Friendly Workplace 2026 di UNICEF Italia e Corriere della Sera, con la partnership scientifica di SDA Bocconi School of Management. 9 dicembre 2025 – Si aprono oggi le candidature per il Premio Family Friendly Workplace 2026 dell’UNICEF Italia, realizzato con il Corriere della Sera, con la partnership scientifica di SDA Bocconi School of Management. È possibile presentare la propria candidatura entro il 16 febbraio 2026 qui: https:bocconi.eu.qualtrics.comjfeformSV9obWht3v8uRthSm “Oggi più che mai le organizzazioni che sostengono concretamente genitori e caregiver contribuiscono a costruire ambienti di lavoro più inclusivi, responsabili e sostenibili. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

