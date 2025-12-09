Ungheria Kovacs | La crisi migratoria in UE non è stata un incidente È stata autoinflitta

Il ministro ungherese Kovacs commenta la crisi migratoria in Europa, affermando che non si tratta di un incidente, ma di una conseguenza autoinflitta. Sottolinea che, sotto il governo di Viktor Orban, i piani migratori dell'UE resteranno irrealizzati, evidenziando la posizione rigida dell'Ungheria rispetto alle politiche migratorie comunitarie.

''Finché il governo di  Viktor Orban sarà al potere, i piani migratori di Bruxelles rimarranno solo sulla carta''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

