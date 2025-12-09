Un' enorme scia luminosa incendia anche i cieli lecchesi E no non era un Ufo

Lunedì sera, i cieli lecchesi sono stati attraversati da un’imponente scia luminosa, visibile anche nel Nord Italia. Molti hanno osservato un fenomeno celeste spettacolare, che ha suscitato stupore e curiosità. Ecco cosa è successo e cosa si è visto in quella notte straordinaria.

“Zio, ho visto un Ufo sui Corni di Canzo”. Con questo messaggio, lunedì sera, siamo venuti a conoscenza del fenomeno astronomico che ha lasciato con il naso all'insù migliaia di persone in gran parte del Nord Italia, dove si è reso visibile.Ovviamente nessun oggetto volante non identificato, né. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Un'enorme scia luminosa incendia (anche) i cieli lecchesi. E no, non era un Ufo

LE ALTRE – XII GIORNATA | Girone B Il riepilogo dei risultati che cambiano la classifica. Pielle show: settima vittoria di fila, 14 triple e una prestazione enorme di Alibegovic. Caserta resta in scia grazie al solito D’Argenzio (25), ma non basta. Virtus Rom - facebook.com Vai su Facebook

Angelo Binaghi sulla scia del successo alle Finals: "Vogliamo superare il calcio". Il presidente della FITP si apre a questa provocazione, forte dell'enorme seguito ottenuto a Torino tennisworlditalia.com/tennis/news/In… #IntervisteTennis #SimoneBolelli #Janni Vai su X