Un’altra storia Angelo D’Orsi a Spazio Alberica

Un’altra storia di Angelo D’Orsi a Spazio Alberica ha catturato l’attenzione del pubblico più attento, suscitando riflessioni profonde. Ospite di molte trasmissioni cult, la sua figura, un tempo molto presente sui media, ha visto la propria notorietà diminuire a causa della sua posizione critica e indipendente.

Ha fatto riflettere il pubblico più attento. Ospite gradito in tante trasmissioni cult, improvvisamente la sua fama si è un po’ appannata in quanto personaggio scomodo e fuori dal coro. Così il Circolo Spazio Alberica apre le sue porte al professor Angelo D’Orsi con un cantiere di pensiero su pace, guerra ed economia. All’ex Ospedale San Giacomo, luogo simbolo di rigenerazione, giovedì 18 dicembre alle 17 il celebre storico interverrà su “ Russofobia, Russofilia, Verità ”. La rassegna proseguirà il 23 gennaio con Alessandro Volpi che smonta “L’economia che ci porterà in guerra”. Fuori dai consueti calendari, Spazio Alberica, realtà apuana che da tempo lavora come laboratorio di idee alternativo al mainstream, lancia un percorso di studio e confronto sulle grandi questioni che scuotono il presente: i conflitti, le narrazioni da smascherare e le logiche economiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

