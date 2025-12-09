Una scia verde nel cielo | il bolide dell’Immacolata avvistato in tutto il Nord Italia

Nella sera di domenica 8 dicembre, un bolide di colore verde ha attraversato il cielo nel Nord Italia, visibile da diverse regioni come Lombardia, Varese, Milano, Como e Brianza. La sua scia luminosa ha catturato l’attenzione di numerosi osservatori, creando un suggestivo spettacolo celeste e suscitando grande curiosità tra gli appassionati di astronomia e non solo.

Una scia luminosa verde ha tagliato il cielo della Lombardia nella serata di domenica 8 dicembre, intorno alle 21, attirando lo sguardo di centinaia di persone da Varese a Milano, dal Comasco fino alla Brianza. In pochi secondi il fenomeno ha illuminato l'orizzonte prima di dissolversi, suscitando stupore e un'ondata di segnalazioni sui social.

