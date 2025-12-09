Una scia verde illumina il cielo d’Italia | cos’era il bolide visto da migliaia di persone in Nord Italia

Una spettacolare luce verdastra ha attraversato il cielo d’Italia nella serata di lunedì 8 dicembre 2025, catturando l’attenzione di migliaia di persone da Nord a Sud. L’evento ha suscitato grande interesse e curiosità, offrendo uno spettacolo celeste inatteso e affascinante che ha riempito di stupore gli osservatori.

Una luce luminosa di colore verdastro ha attraversato il cielo italiano nella serata di lunedì 8 dicembre 2025, intorno alle 21, regalando uno spettacolo inatteso a migliaia di osservatori da nord a sud della penisola. Il fenomeno, durato pochi secondi, è stato visibile in numerose regioni e ha generato decine di segnalazioni sui social e alle redazioni locali. Il bolide è stato avvistato con certezza nel Vimercatese, sui cieli di Arcore e Lesmo in Brianza, ma anche a Trento, dove la meteora sembrava dirigersi verso il monte Bondone con un effetto cometa particolarmente suggestivo. Segnalazioni sono arrivate anche dalla zona di Brescia e da altre aree del Trentino, confermando la visibilità su scala nazionale del fenomeno. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Una scia verde illumina il cielo d’Italia: cos’era il bolide visto da migliaia di persone in Nord Italia

Contenuti che potrebbero interessarti

Sopra i cieli del Michigan Una settimana fa, una palla di fuoco verde brillante ha attraversato il cielo sopra i Grandi Laghi del Michigan. Intorno alle 5:30 del mattino, testimoni provenienti da Michigan, Ohio, Wisconsin e Indiana hanno visto la meteora lasciare - facebook.com Vai su Facebook

Il bagliore verde e poi una scia: il meteorite illumina il cielo notturno in Repubblica Dominicana - Secondo i meteorologi, il colore verde dell'oggetto indica che il meteorite era composto principalmente da ... Scrive video.corriere.it