Una ragazza di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata da tre uomini all' uscita della metropolitana

Una ragazza di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata all'uscita della fermata della metropolitana a Roma. Sulla vicenda sono in corso indagini dei Carabinieri per chiarire la dinamica dei fatti. Secondo il racconto della giovane la violenza sarebbe avvenuta nella notte tra sabato 6 e.

