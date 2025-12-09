Una persona tra i binari | polfer in azione e treni in ritardo

Treni in ritardo tra Voltri e Pegli nel pomeriggio di martedì 9 dicembre.A causare i disagi, una persona che è stata intravista sui binari da alcuni passeggeri che hanno lanciato l'allarme.A seguito di una ricognizione, dopo circa mezz'ora la polfer ha trovato e allontanato l'individuo, dopodiché. 🔗 Leggi su Genovatoday.it