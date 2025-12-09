Una persona tra i binari | polfer in azione e treni in ritardo

Genovatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Treni in ritardo tra Voltri e Pegli nel pomeriggio di martedì 9 dicembre.A causare i disagi, una persona che è stata intravista sui binari da alcuni passeggeri che hanno lanciato l'allarme.A seguito di una ricognizione, dopo circa mezz'ora la polfer ha trovato e allontanato l'individuo, dopodiché. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Persona sui binari a Novate, treni sospesi e ritardi

Metro bloccata a Milano: un treno ha travolto una persona sui binari alla fermata Duomo

Dramma sui binari, persona muore investita da un treno: traffico in tilt - IN AGGIORNAMENTO

Studenti attraversano i binari, la Polfer va in classe: «Basta bravate, così rischiate la vita» - VILLORBA (TREVISO) – La polizia ferroviaria entra a scuola, per dare agli studenti del “Planck” lezioni di sicurezza sui corretti comportamenti da tenere nelle stazioni ferroviarie frequentate ... Segnala ilgazzettino.it