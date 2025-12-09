Una persona tra i binari | polfer in azione e treni in ritardo
Treni in ritardo tra Voltri e Pegli nel pomeriggio di martedì 9 dicembre.A causare i disagi, una persona che è stata intravista sui binari da alcuni passeggeri che hanno lanciato l'allarme.A seguito di una ricognizione, dopo circa mezz'ora la polfer ha trovato e allontanato l'individuo, dopodiché. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Persona sui binari a Novate, treni sospesi e ritardi
Metro bloccata a Milano: un treno ha travolto una persona sui binari alla fermata Duomo
Dramma sui binari, persona muore investita da un treno: traffico in tilt - IN AGGIORNAMENTO
? L'impegno di chi assiste le persone senza dimora, nella nostra città, si rafforza. Binario 95 offre docce, pasti caldi, un letto, un posto dove riposare e un gesto di dignità a chi non ha un tetto sopra la testa. Ogni persona che raggiungiamo non è un numero: è - facebook.com Vai su Facebook
Studenti attraversano i binari, la Polfer va in classe: «Basta bravate, così rischiate la vita» - VILLORBA (TREVISO) – La polizia ferroviaria entra a scuola, per dare agli studenti del “Planck” lezioni di sicurezza sui corretti comportamenti da tenere nelle stazioni ferroviarie frequentate ... Segnala ilgazzettino.it
Diana Canevarolo, il figlio racconta il dramma della madre trovata morta: “Mi disse come vestirmi al ... lopinionista.it
MasterChef Italia riparte l’11 dicembre, i concorrenti salgono a bordo di Lexus NX ilfattoquotidiano.it
Conegliano travolgente al debutto nel Mondiale per Club: Orlando ko, Haak dinamitarda oasport.it
Marcell Jacobs al veleno: “Mi hanno spento la scintilla, preso in giro dalla Fidal. Tamberi? Ecco cosa ... gazzettadelsud.it
Arsenal Women–FC Twente Women: sfida chiave per la Women’s Champions League sport.periodicodaily
“Chi vorresti come prossimo premier?”. Gli italiani rispondono così: il sondaggio è clamoroso thesocialpost.it