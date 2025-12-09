Una nuova Intelligenza artificiale cinese crea app in 30 secondi ma il mondo non è pronto

Si chiama LingGuang, ed è l'ultima scommessa di Ant Group. Non è un modello linguistico, ma un ambiente di runtime che trasforma i comandi in applicazioni interattive, modelli 3D e grafici dinamici. Un utente chiede un calcolo, l'IA gli costruisce al volo un'app. È il nuovo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

