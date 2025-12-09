Una nuova era ha inizio per la TNA su AMC Networks

La TNA su AMC Networks si prepara a inaugurare una nuova fase, segnando l’inizio di un percorso ricco di emozioni e aspettative. Tra i primi segnali di festività, come alberi e luci, si anticipano momenti di grande coinvolgimento che aumentano l’anticipazione per l’evento principale, promettendo un’esperienza unica e coinvolgente per il pubblico.

Primi scorci di festività, i primi alberi, le prime luci e tutta una serie di momenti volti a “caricare” con maggiore enfasi l’evento principale. Il Mondo si prepara quindi all’arrivo del Natale, noi fan della TNA invece, specie dopo la scorsa settimana, aspettiamo anche un altro evento, quello datato giovedì 15 gennaio 2026, ovvero il ritorno in LIVE per il weekend show di punta, iMPACT, in onda per la prima volta in assoluto su un nuovo network televisivo AMC. AMC, nota per essere stata in passato la casa di serie televisiva storiche, quanto importanti nella cultura di massa, come Breaking Bad, sarà la nuova casa della Total NonStop Action Wrestling. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Una nuova era ha inizio per la TNA su AMC Networks

