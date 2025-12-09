Una foto per rivendicare le nostre radici cristiane

L'iniziativa «Presepe Pride» invita i lettori a condividere fotografie che celebrano le radici cristiane attraverso immagini della Natività, tra capanne e statuette di Madonna, San Giuseppe e il Bambinello. Un'occasione per rivendicare con orgoglio l'importanza della tradizione natalizia e delle proprie radici religiose, attraverso scatti che raccontano la bellezza e il valore simbolico del presepe.

La capanna e le statuette. La Madonna e San Giuseppe e, nella notte di Natale, il Bambinello. Quando in redazione abbiamo pensato di lanciare l’iniziativa «Presepe Pride» eravamo certi che voi lettori del Giornale ci avreste seguiti: una fotografia per raccontare - con orgoglio, appunto - la Natività. Sin dal primo giorno in tantissimi ci avete scritto per sostenere la nostra campagna contro la sinistra woke che vorrebbe nascondere Gesù e la Sacra Famiglia per non offendere le altre confessioni (l’islam, in primis). Continuate a inviarci le fotografie dei vostri presepi all’indirizzo mail della redazione: segreteria@ilgiornale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Una foto per rivendicare le nostre radici cristiane

