Una CER termica pilota in Campania | la sfida di Graded con Janus e Hopee
Avviare una prima CER termica pilota in Campania, sfruttando la piattaforma Hopee come infrastruttura di supporto digitale. È la sfida lanciata da Janus, la startup del Gruppo Graded nata per supportare la gestione e l’ottimizzazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili, a Villa Doria D’Angri, nel corso del Convegno “Comunità Energetiche Termiche e Geotermia a bassa profondità – L’esperienza europea – Opportunità di sviluppo per il territorio e di risparmio per la collettività”. Protagonista dell’evento, organizzato da SVIMEZ, Club Atlantico di Napoli, Ordine degli Ingegneri, Ordine dei Geologi e UGI, il potenziale inespresso della geotermia che potrebbe giocare un ruolo importante nella decarbonizzazione e nella sicurezza energetica, grazie alla sua efficienza, continuità e capacità di accumulo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
A breve sarà operativo il progetto pilota di Capannori, il Comune in provincia di Lucca, per incentivare la riparazione di beni di uso quotidiano. Un’iniziativa che si ispira a vari casi di successo già avviati in varie città europee. L’obiettivo più ampio è innescare - facebook.com Vai su Facebook
Chelsea–Roma Women: le giallorosse pronte a volare a Londra sololaroma.it
Justice League Dark: Guillermo del Toro rivela i dettagli del suo cinecomic DC mai realizzato! nerdpool.it
Il bus trasformato in una lavanderia "mobile" per senzatetto nerdpool.it
"Ho fatto 30 anni di galera, non ho paura di voi", a processo per resistenza ai carabinieri nerdpool.it
Gilles Villeneuve, la statua di Fiorano sarà restaurata: il mito Ferrari torna a splendere ilrestodelcarlino.it
CityLife chiama i giovani artisti digitali nel segno di Zaha Hadid sbircialanotizia.it