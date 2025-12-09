Una CER termica pilota in Campania | la sfida di Graded con Janus e Hopee

Avviare una prima CER termica pilota in Campania, sfruttando la piattaforma Hopee come infrastruttura di supporto digitale. È la sfida lanciata da Janus, la startup del Gruppo Graded nata per supportare la gestione e l’ottimizzazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili, a Villa Doria D’Angri, nel corso del Convegno “Comunità Energetiche Termiche e Geotermia a bassa profondità – L’esperienza europea – Opportunità di sviluppo per il territorio e di risparmio per la collettività”. Protagonista dell’evento, organizzato da SVIMEZ, Club Atlantico di Napoli, Ordine degli Ingegneri, Ordine dei Geologi e UGI, il potenziale inespresso della geotermia che potrebbe giocare un ruolo importante nella decarbonizzazione e nella sicurezza energetica, grazie alla sua efficienza, continuità e capacità di accumulo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it