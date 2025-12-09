Una capretta rimane incastrata su una parete rocciosa | viene salvata dopo quattro ore

Today.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’operazione di salvataggio fuori dall’ordinario. Una piccola capretta è rimasta bloccata per molto tempo su una parete rocciosa particolarmente ripida. L'animale è stato riportato in sicurezza dopo un intervento durato ben quattro ore.Il salvataggioLa capretta si trovava sulle rocce di. 🔗 Leggi su Today.it

