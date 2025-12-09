Un viaggio lungo dodici mesi nell’Appennino che incanta

Ogni anno, l’Appennino affascina con il suo fascino unico, offrendo un viaggio che dura dodici mesi. La tradizione si rinnova nel 2026, giunta ormai alla 35ª edizione, consolidando un appuntamento che celebra la bellezza e la vitalità di questa regione, tra paesaggi incantati e culture autentiche.

A suo modo, anche questa è ormai una tradizione dell’Appennino che con l’anno 2026 si rinnova per la 35ª volta. È già disponibile infatti il popolare calendario del fotografo porrettano e reporter del ’Carlino’ Luciano Marchi. Dal suo studio-laboratorio di piazza della Libertà, che è una sorta di campo base, Marchi spazia per valloni e crinali, raccogliendo momenti magici sull’Appennino bolognese, con frequenti sconfinamenti nei territori limitrofi di Pistoia e Modena. La selezione delle 12 immagini più significative di ogni mese va così a comporre una galleria di paesaggi in cui la natura selvaggia accoglie i segni della presenza umana, ma non mancano i volti di chi l’Appennino ce l’ha impresso sulla pelle e gli scorci dei paesi che compongono quella geografia umana così speciale, modellata nei secoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it