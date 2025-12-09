Un vademecum spiritoso e utile per capire perché l' albero di Natale diventa il parco giochi preferito del micio e come salvare le palline con strategie semplici
I l Natale è la stagione più magica dell’anno, ma per i proprietari di gatti è anche il periodo di un’antica e spietata battaglia domestica: la difesa dell’albero. Non appena il maestoso abete fa il suo ingresso in salotto, si trasforma, agli occhi felini, in un irresistibile parco giochi verticale. Un gigantesco graffiatoio pieno di palline luccicanti, pendenti e cavi che sembrano nati apposta per essere rosicchiati. Questa attrazione è biologica: l’albero di Natale offre un territorio inesplorato, un odore boschivo intrigante e, soprattutto, una base perfetta per un assalto aereo. Le palline, invece, sono prede ideali, da colpire con la zampa e spingere sotto il divano. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Avatar 3 le novità di james cameron dopo le reazioni al secondo film jumptheshark.it
Natale 2025, in Abruzzo previsti 541 milioni di spesa: boom di prodotti locali e artigianali laprimapagina.it
Benfica-Napoli è Mou vs Conte, scintille assicurate: il pronostico gazzetta.it
Uno splendido errore 3 stagione: tutto sulle novità uscita e streaming jumptheshark.it
Sacchi avverte: Milan da scudetto, Napoli e Inter non devono sottovalutarlo internews24.com
Timothée Chalamet e Kylie Jenner coordinati in arancio Marty Supreme amica.it
David Rossi "fu ucciso, trattenuto per i polsi, sospeso nel vuoto e lasciato cadere", la perizia del ... ilgiornaleditalia.it
Natale 2025, in Abruzzo previsti 541 milioni di spesa: boom di prodotti locali e artigianali laprimapagina.it
Benfica-Napoli è Mou vs Conte, scintille assicurate: il pronostico gazzetta.it
Uno splendido errore 3 stagione: tutto sulle novità uscita e streaming jumptheshark.it
Sacchi avverte: Milan da scudetto, Napoli e Inter non devono sottovalutarlo internews24.com
Timothée Chalamet e Kylie Jenner coordinati in arancio Marty Supreme amica.it
David Rossi "fu ucciso, trattenuto per i polsi, sospeso nel vuoto e lasciato cadere", la perizia del ... ilgiornaleditalia.it