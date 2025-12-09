Un vademecum spiritoso e utile per capire perché l' albero di Natale diventa il parco giochi preferito del micio e come salvare le palline con strategie semplici

I l Natale è la stagione più magica dell’anno, ma per i proprietari di gatti è anche il periodo di un’antica e spietata battaglia domestica: la difesa dell’albero. Non appena il maestoso abete fa il suo ingresso in salotto, si trasforma, agli occhi felini, in un irresistibile parco giochi verticale. Un gigantesco graffiatoio pieno di palline luccicanti, pendenti e cavi che sembrano nati apposta per essere rosicchiati. Questa attrazione è biologica: l’albero di Natale offre un territorio inesplorato, un odore boschivo intrigante e, soprattutto, una base perfetta per un assalto aereo. Le palline, invece, sono prede ideali, da colpire con la zampa e spingere sotto il divano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

