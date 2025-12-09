Un tavolo e una targa in memoria di Jonathan

Un tributo commovente ricorda Jonathan Scarabicchi, scomparso nel 2021 a soli 35 anni. Un tavolo e una targa sono stati dedicati alla sua memoria, testimonianza dell’affetto e del rispetto della comunità. L’evento rappresenta un modo toccante per mantenere vivo il ricordo di un giovane amatissimo e stimato da tutti.

PISTOIA . È stato ricordato da tanta gente Jonathan Scarabicchi, volato in Cielo nel 2021 non ancora 36enne. Più di 100 persone si sono radunate al giardino ’Il Cerbiatto’ di Candeglia, ove erano presenti sua madre, Lucia Giannini, suo padre Mauro e suo fratello Juri, Don Maurizio Andreini, priore della chiesa di San Pietro a Candeglia, l’assessore al Comune di Pistoia Gabriele Sgueglia e il consigliere comunale, nonché presidente dell’associazione Ridere per Ricominciare, Filippo Fontana. Nell’occasione i familiari di Jonathan hanno donato un tavolo in legno con panche al Giardino ed è stata scoperta una targa ricordo, che d’ora in poi farà bella mostra di sé. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un tavolo e una targa in memoria di Jonathan

Altre letture consigliate

Dolci di Natale Tavolo Dale I 15516 Casetta decorativa Listras I 18472 Coppia di taglieri da portata Jette I 18559 Targa decorativa Bakery I 18659 Sedia Kary I 13815 - facebook.com Vai su Facebook

Un tavolo e una targa in memoria di Jonathan - È stato ricordato da tanta gente Jonathan Scarabicchi, volato in ... Scrive msn.com