Un soldato britannico è morto in Ucraina | Tragico incidente durante il test di una nuova arma

Un soldato britannico è deceduto questa mattina in Ucraina in seguito a un incidente durante il test di una nuova arma. La vittima, il cui ruolo e identità non sono stati resi noti, non era coinvolta in operazioni militari attive, e l’incidente non ha collegamenti con il conflitto con la Russia.

Un soldato britannico è morto questa mattina in Ucraina. L’uomo – o la donna, né l’identità né il ruolo sono stati rivelati – non è stato coinvolto in nessuno scontro bellico, la Russia dunque non c’entra nulla. Fatale gli è stato invece un «tragico incidente» occorso mentre il sodato «osservava le forze ucraine testare una nuova capacità difensiva, lontano dalla linea del fronte ». È quanto ha reso noto oggi lo stesso ministero della Difesa britannico. Londra già in passato dopo numerose indiscrezioni aveva confermato la presenza di un ridotto numero di propri militari sul terreno in Ucraina con compiti di addestramento delle forze armate di Kiev. 🔗 Leggi su Open.online

Irlanda del Nord, assolto un soldato britannico per il Bloody Sunday

30 novembre 1955 nasce Billy Idol ?Happy Birthday Billy!!!!? Billy Idol, pseudonimo di William Michael Albert Broad ha 70 anni, essendo nato il 30 novembre 1955 nel Middlesex, in Inghilterra. Suo padre, Bill Broad, era un ex soldato dell'esercito britan - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, soldato britannico morto durante un test del sistema di difesa di Kiev. «Non è stato colpito dal nemico» - Un membro delle forze armate britanniche è morto in Ucraina questa mattina per le ferite riportate in un «tragico incidente mentre osservava le forze ucraine testare una ... Riporta ilmessaggero.it