Un solco più profondo dell’Atlantico

L'articolo analizza la crescente tensione tra il Cremlino e l'Unione Europea, alimentata dalle dichiarazioni di Trump e dalla risposta russa. In un clima di sfida e minacce, Mosca si presenta come protagonista di una strategia di isolamento e intimidazione nei confronti dell'Europa, con l'obiettivo di influenzarne le scelte e rafforzare la propria posizione geopolitica.

Al Cremlino, ringalluzzito dalle ultime sparate anti Ue di Trump, si rimarca con soddisfazione che «adesso è l'Europa a essere isolata» e si minaccia ormai apertamente per intimidire: «L'Ue ascolti Trump se vuole salvarsi». Lo strappo di Trump ha condizionato pesantemente anche l'incontro di ieri a Londra di Zelensky con i leader dei tre Paesi guida del gruppo dei «volenterosi». Sulle spalle di Starmer, Macron e Merz ricade l'onere concretissimo e urgente di assumersi il ruolo di decisivi difensori dell'Ucraina. Ma non si rinuncia a cercare di tenere a bordo anche Trump, nonostante ciò appaia sempre meno realistico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Un solco più profondo dell’Atlantico

Leggi anche questi approfondimenti

La rivalità tra Sinner e Alcaraz sta dominando il circuito ATP, monopolizzando i tornei dello Slam e segnando un solco profondo tra loro due e tutti gli altri. Di questo scenario ha parlato anche Toni Nadal, parlando con i media mentre era ospite nella città spag - facebook.com Vai su Facebook

C’è chi passa lasciando un’impronta leggera e chi traccia un solco profondo nell’anima di chi ha percorso insieme una parte di cammino. Tanti auguri, Capitan Promozione!? #geminimestre #buoncompleanno Vai su X