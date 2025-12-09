Un robot ha preso a calci il Ceo dell'azienda | il video dello scontro
EngineAI risponde alle accuse di CGI con una dimostrazione fisica estrema. Il robot umanoide diventa protagonista di una strategia mediatica che punta al sensazionalismo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il CEO di EngineAI dimostra coraggiosamente che il suo robot umanoide T800 può davvero calciare come Jackie Chan - Il CEO di EngineAI, Zhao Tongyang, ha risposto alle critiche dei social media sull'autenticità del video dell'umanoide T800, appena lanciato dall'azienda, pubblicando un video reale del robot che lo c ... Lo riporta notebookcheck.it
