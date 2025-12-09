Un radar correrà sui binari del Gargano | rileverà in tempo reale lo stato di sicurezza del ' Ballast'
Un nuovo sistema di monitoraggio sarà installato sui binari del Gargano, migliorando la sicurezza ferroviaria. Utilizzando la tecnologia Ground Penetrating Radar, il radar rileverà in tempo reale lo stato di degrado del ballast, contribuendo a prevenire eventuali rischi e garantendo un servizio più affidabile.
L'azienda di trasporti ‘Ferrovie del Gargano’ punta a migliorare la sicurezza sui binari ferroviari attraverso il ‘Sistema diagnostico per il monitoraggio del degrado del ballast' attraverso la tecnologia cosiddetta Ground Penetrating Radar che sarà montato su un carrellino ferroviario trainato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
