Un posto al sole anticipazioni dal 15 al 19 dicembre 2025
Le anticipazioni di Un posto al sole dal 15 al 19 dicembre 2025 riportano il caso Assane al centro della scena, con il ritorno di Okoro e Gennaro sempre più in difficoltà. A Palazzo Palladini Rosa valuta la portineria, mentre Viola ed Eugenio provano a ricominciare. Eduardo si avvicina a Stella, che nasconde un segreto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
